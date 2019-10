Frankfurt am Main

Zoll stellt mehr als 860 gefälschte Markenklamotten sicher

04.10.2019, 10:06 Uhr | dpa

Der Zoll hat am Frankfurter Flughafen mehr als 860 gefälschte Trainingsanzüge, Pullover, Jeans und T-Shirts sichergestellt. Wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte, hätten die Kleidungsstücke im Original einen Wert von 167 000 Euro. Beamte fanden die Klamotten mit illegal verwendeten Markenlogos Ende September in einer Frachtsendung aus der Türkei.

Die 29 Kartons sollten an eine Firma aus der Ukraine weitergeleitet werden. Insgesamt seien 18 Marken von Bekleidungsherstellern gefälscht worden, teilte das Zollamt mit. Nun werden die Plagiate vernichtet. "Nach internationalen Schätzungen sind bereits sieben bis zehn Prozent des Welthandels Fälschungen. Man beziffert den volkswirtschaftlichen Schaden auf 200 bis 300 Milliarden Euro pro Jahr weltweit", teilte eine Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt mit.