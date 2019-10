Greven

Reinigungskräfte streiken am Flughafen Münster/Osnabrück

08.10.2019, 05:46 Uhr | dpa

Reinigungskräfte am Flughafen Münster/Osnabrück haben am Dienstag mit der Frühschicht ab 6 Uhr einen 24-stündigen Warnstreik begonnen. Damit reagiere die Gewerkschaft auf die festgefahrenen Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag im Gebäudereiniger-Handwerk, sagte ein Sprecher der IB BAU. Er rechne mit einer starken Beteiligung. Der Flugverkehr werde voraussichtlich beeinträchtigt, weil Flugzeuge ohne Reinigung nicht starten dürften. Parallel laufen Aktionen an den Flughäfen Frankfurt und Berlin Tegel. An anderen Flughäfen wie München, Düsseldorf, Stuttgart und Hannover sind Protestaktionen wie der "Aufstand der Unsichtbaren" mit weißen Masken geplant.

Anfang Oktober waren die bundesweiten Tarifverhandlungen für Beschäftigte in der Gebäudereinigung unterbrochen worden. Ein Streitpunkt war laut IG BAU und Arbeitgebern erneut das Thema Weihnachtsgeld. Die IG Bau hatte in der Branche mit rund 650 000 Beschäftigten mit weiteren Warnstreiks gedroht. In NRW arbeiten laut IG BAU "mehr als 200 000 Beschäftigte" in der Branche. Am Flughafen Münster/Osnabrück waren am Dienstag laut Flugplan ab 6 Uhr 14 Abflüge vorgesehen.

Die Gewerkschaft fordert vor allem die Einführung eines Weihnachtsgelds sowie die Bezahlung von Überstundenzuschlägen für Teilzeitbeschäftigte. Die Arbeitgeber lehnen ein 13. Monatsgehalt bislang ab und wollen darüber erst im Zuge der Lohntarifverhandlungen 2020 sprechen. Sie hatten überraschend im April den Rahmentarif gekündigt, weil sie Teilzeitkräften weiter keine Überstundenzuschläge zahlen wollen.