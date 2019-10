Frankfurt am Main

Verkehrsminister besprechen Klimaschutz, Bahn und Mobilität

09.10.2019, 03:09 Uhr | dpa

Die Verkehrsminister der Länder kommen heute in Frankfurt zu ihrer zweitägigen Herbstkonferenz zusammen. Als Gast nimmt auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an dem Treffen teil. Ein wichtiges Thema wird die Bahnpolitik sein und dabei vor allem die Frage, wie der Fern- und Nahverkehr auf der Schiene gestärkt werden kann. Nach Ansicht der Vorsitzenden der Konferenz, Saar-Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD), ist dafür unter anderem eine massive Erhöhung der Investitionen vom Bundes in das Schienennetz notwendig.

Auf der Agenda der Minister stehen auch die Radverkehrspolitik, Sicherheit im Straßenverkehr sowie Mobilität und Klimaschutz. Die Runde wolle zudem diskutieren, welchen Beitrag die Länder leisten könnten, um die Einsparziele des Klimapakets für den Verkehrssektor zu erreichen, sagte Rehlinger. "Wir wollen mithelfen, die Ziele zu erreichen, aber das geht nicht zum Nulltarif." Darüber müsse man mit Scheuer reden.