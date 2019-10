Frankfurt am Main

Lufthansa wächst am Drehkreuz Zürich am stärksten

11.10.2019, 14:09 Uhr | dpa

Der Lufthansa-Konzern wächst an seinem Drehkreuz Zürich am stärksten. In der Schweizer Metropole kletterte die Passagierzahl im September mit 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlicher als am deutschen Drehkreuz München (+1,7 Prozent). An Deutschlands größtem Airport Frankfurt, der Heimatbasis des Konzerns, stagnierte die Zahl der Lufthansa-Passagiere sogar.

Insgesamt beförderten die Airlines des Konzerns im abgelaufenen Monat knapp 14 Millionen Menschen, wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt berichtete. Das waren 2,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Auslastung der Sitzplätze verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent.

In den ersten drei Quartalen wuchs die Passagierzahl noch stärker um 3,1 Prozent auf knapp 112 Millionen. Den größten Zuwachs konnte die Swiss mit +5,9 Prozent für sich verbuchen, während die Punkt-zu-Punkt-Tochter Eurowings mit +1,4 Prozent nicht recht vom Fleck kam.

Im Frachtgeschäft blieb die Entwicklung schwach. Während der Konzern sein Angebot in den ersten neun Monaten um 8,0 Prozent ausgeweitet hatte, fiel die verkaufte Verkehrsleistung um 1,9 Prozent. Die Auslastung der Frachträume verschlechterte sich um 6,1 Prozentpunkte auf 60,5 Prozent.