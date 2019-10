Frankfurt am Main

Anschlag in Halle: Hunderte bei Gedenken in Frankfurt

13.10.2019, 14:52 Uhr | dpa

Vier Tage nach dem antisemitischen Anschlag in Halle haben in Frankfurt Hunderte an einer Gedenkveranstaltung teilgenommen. Vor der Westend-Synagoge setzten sie ein "Zeichen der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde - und gegen Hass und Gewalt", wie die Stadt Frankfurt mitteilte. Die Polizei sprach von 900 Teilnehmern, die sich am Vormittag versammelt hatten. Nach Angaben eines Sprechers kam es nicht zu Zwischenfällen. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte an die Teilnehmer gewandt, es sei "beschämend", dass das jüdische Leben in Deutschland geschützt werden müsse.