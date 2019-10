Frankfurt am Main

Parteivorsitz: Chrupalla erwägt Kandidatur

14.10.2019, 20:18 Uhr | dpa

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, steht für den Fall eines Verzichts von Alexander Gauland bereit, sich um den Vorsitz der Partei zu bewerben. "Wenn ich dazu aufgefordert werde, dann werde ich mich dieser Verantwortung nicht entziehen", sagte Chrupalla der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Allerdings mache er seine Kandidatur davon abhängig, dass Gauland nicht mehr für das Amt kandidiere.

Sein Interesse begründete der sächsische Bundestagsabgeordnete demnach mit seiner Herkunft aus Ostdeutschland. Angesichts der Wahlergebnisse in den ostdeutschen Ländern "sollten im Bundesvorstand mehr Mitglieder vertreten sein, die im Osten sozialisiert sind", sagte er. Solche Politiker würden die Gefühlslage der Ostdeutschen am besten kennen. "Und es ist an der Zeit, dass diese in der gesamtdeutschen Politik berücksichtigt wird."

Chrupalla wird seit längerem parteiintern als möglicher Nachfolger Gaulands an der Parteispitze gehandelt. Der 78-Jährige hatte angedeutet, er wolle womöglich nicht mehr antreten. Er führte die Partei zuletzt gemeinsam Jörg Meuthen. Der AfD-Bundesparteitag ist Ende November.