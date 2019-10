Frankfurt am Main

Tod nach Kaiserschnitt: Prozess gegen drei Ärztinnen beginnt

16.10.2019, 00:29 Uhr | dpa

Drei Frauenärztinnen einer Frankfurter Klinik stehen von heute an wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt den zwischen 37 und 64 Jahre alten Medizinerinnen zur Last, den Tod einer 31 Jahre alten Patientin im Juli 2014 wenige Stunden nach einem Kaiserschnitt verursacht zu haben. Auf Komplikationen sei zu spät reagiert worden, so dass die Frau verblutet sei.

Die Strafkammer hat zunächst zehn Verhandlungstage bis Mitte November terminiert.