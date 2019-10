Frankfurt am Main

Neues Ortungssystem der Frankfurter Feuerwehr für Notrufe

16.10.2019, 01:28 Uhr | dpa

Unfall oder Notfall, aber keine Ahnung, wohin der Rettungswagen kommen soll? Ein neues Ortungssystem der Feuerwehr in Frankfurt soll den Rettern bei Meldungen helfen, wenn Anrufer den Aufenthaltsort nicht nennen können. Das System "Advanced Mobile Location" wird heute in Frankfurt vorgestellt. Nach Angaben einer Sprecherin ist die Frankfurter Feuerwehr vermutlich die erste in Hessen, die das System einführt.