Frankfurt am Main

30. Hessischer Filmpreis wird vergeben

18.10.2019, 02:33 Uhr | dpa

"Und der Gewinner ist...." heißt es heute (20.00 Uhr) bei der Vergabe des 30. Hessischen Film- und Kinopreises in Frankfurt. Zu den Nominierten in den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm und Kurzfilm gehören unter anderem Theresa van Eltz ("Ostwind - Aris Ankunft") und Maryam Zaree ("Born in Evin"). Zaree erhält für ihren ersten langen Dokumentarfilm zudem den Newcomerpreis.

In den vom Hessischen Rundfunk (HR) ausgelobten Kategorien des Hessischen Fernsehpreises, Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler, stehen unter anderem Emma Bading für ihre Rolle einer Süchtigen in "Play" sowie Peter Kurth für seine Rolle im am kommenden Sonntag ausgestrahlten Tatort "Angriff auf Wache 08" auf der Nominiertenliste. Fest steht hingegen bereits der Träger des Ehrenpreises des Hessischen Ministerpräsidenten: Diese Auszeichnung geht an das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum.