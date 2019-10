Frankfurt am Main

Buchmesse für Lesepublikum geöffnet

19.10.2019, 01:14 Uhr | dpa

Die Frankfurter Buchmesse öffnet heute ihre Tore für das allgemeine Publikum, nachdem die ersten drei Tage traditionell den Fachbesuchern vorbehalten waren. Erstmals können Besucher das ganze Wochenende über Bücher an den Messeständen kaufen. Wie in jedem Jahr werden viele verkleidete Jugendliche, sogenannte Cosplayer, unter den Besuchern sein.

"Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer debattiert am Vormittag mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zum Thema "Klimakrise - wie können wir der Aufgabe gerecht werden?". Friedenspreisträger Sebastião Salgado wird seinen jüngsten Foto-Bildband signieren. Am Mittag treten auf der Freifläche zwischen den Messehallen die deutsche und die norwegische Autorennationalmannschaft gegeneinander an.

Moderator Thomas Gottschalk präsentiert mittags sein Buch "Herbstbunt". Bei der internationalen Literatur-Gala am Abend stellen unter anderem die Autorinnen Margaret Atwood, Maja Lunde und Elif Shafak ihre neuen Bücher vor. Zudem werden die Film Awards für die beste internationale Literaturverfilmung verliehen.