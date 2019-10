Frankfurt am Main

Hamburg Towers verlieren in Frankfurt erst nach Verlängerung

19.10.2019, 21:35 Uhr | dpa

Frankfurt/Main (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben im vierten Spiel in der Basketball-Bundesliga ihre dritte Niederlage kassiert. Der Aufsteiger unterlag am Samstagabend bei den zuvor sieglosen Fraport Skyliners in Frankfurt/Main mit 78:83 nach Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit hatte es 71:71 (35:36) gestanden.

Die Hamburger hatten 1:37 Minuten vor dem Ende vor 4520 Zuschauern in der Fraport-Arena noch mit 71:67 in Führung gelegen. In der Verlängerung stand es 35 Sekunden vor dem Ende nach zwei verwandelten Freiwürfen von Heiko Schaffartzik 78:79 aus Sicht der Hanseaten. Quantez Robertson sorgte mit einem Dreier aber für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Marshawn Powell war mit 20 Punkten bester Towers-Werfer.

"Das war ein wirklich spannendes Spiel, bei dem beide Mannschaften alles gegeben haben und den Sieg verdient gehabt hätten", sagte Towers-Cheftrainer Mike Taylor und ergänzte: "Wir hatten viele Chancen, aber Frankfurt hat die Winning-Plays gemacht, während wir in den Schlüsselmomenten nicht entschieden genug waren." Am kommenden Samstag erwarten die Towers in ihrem zweiten Saison-Heimspiel Brose Bamberg in der heimischen Arena in Hamburg-Wilhelmsburg.