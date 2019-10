Frankfurt am Main

Mit Scheinehen Aufenthaltserlaubnisse erschwindelt: Prozess

23.10.2019, 05:29 Uhr | dpa

Zwei Männer müssen sich von heute an wegen zahlreicher ausländerrechtlicher Verstöße sowie Urkundenfälschung vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt den Männern im Alter von 37 und 49 Jahren zur Last, in 38 Fällen Scheinehen zwischen Nicht-EU-Bürgern und Frauen aus Tschechien arrangiert und damit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erschwindelt zu haben. Als finanzielle Gegenleistung sollen die Täter rund 415 000 Euro erhalten haben (AZ 6330 Js 230705/17).

Die Strafkammer steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme mit vorerst 14 Verhandlungstagen bis Anfang Februar kommenden Jahres.