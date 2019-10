Frankfurt am Main

Bagel, Musik und Mode: Jüdische Kulturwochen in Frankfurt

23.10.2019, 14:50 Uhr | dpa

Ein bisschen Tradition und viel Moderne stehen auf dem Programm der Jüdischen Kulturwochen in Frankfurt, die an diesem Sonntag (27.) beginnen. Bis zum 17. November sollen in der ganzen Stadt "Orte der Begegnung und des Dialogs" geschaffen werden, sagte Marc Grünbaum vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde am Mittwoch. Die Kulturwochen seien nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle auch als Zeichen dafür zu sehen, "dass wir weitermachen und einen anderen Akzent in der Öffentlichkeit setzen". Es gehe eben nicht immer nur um das Thema Sicherheit, sondern um Weltoffenheit.

Schon bei der Eröffnung im Schirn Café geht dieser Dialog auch durch den Magen: Die gebürtige Amerikanerin Laurel Kratochvila gastiert dort mit ihrer koscheren Pop-Up-Bäckerei. Wie Bagel und Challah, der Hefezopf für den Schabbat, herzustellen sind, können Kinder bei Back-Workshops während der Kulturwochen lernen.

Klezmer-Musik in moderner Version stellt der kanadische Rapper Socalled vor, während Nachwuchs-Choreografen jungen Tanz aus Israel vorstellen. Auch für Modeinteressierte gibt es einen Vortrag.

Da die Kulturwochen mit den historischen Jahrestagen der Pogromnacht und des Mauerfalls am 9. November zusammenfallen gibt es Gedenkveranstaltungen wie das einstündige Erlöschen der Straßen- und Fassadenbeleuchtungen in der Frankfurter Innenstadt am Abend des 9. November - sinnbildlich für die Abwesenheit der verfolgten, deportierten und ermordeten Frankfurter Juden.