Frankfurt am Main

Totschlagsversuch mit Glasflasche vor Diskothek: Prozess

24.10.2019, 02:02 Uhr | dpa

Wegen versuchten Totschlags hat sich von heute an ein 32-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt dem Mann aus dem Kosovo zur Last, im Dezember 2016 vor einer Frankfurter Diskothek einen anderen Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche geschlagen und damit lebensgefährlich verletzt zu haben. Das angetrunkene Opfer war den Angaben zufolge zuvor nicht in das Lokal eingelassen worden und stritt deshalb mit einem der Türsteher, der wiederum mit dem Angeklagten befreundet war. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst sechs Verhandlungstage bis Ende November terminiert. (AZ 3590 Js 200403/17)