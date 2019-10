Frankfurt am Main

Frankfurt gegen Lüttich ohne Stürmer Dost und Silva

24.10.2019, 20:45 Uhr | dpa

Ohne die verletzten Stürmer Bas Dost und André Silva muss Eintracht Frankfurt das Gruppenspiel in der Europa League gegen Standard Lüttich bestreiten. Dost fehlt dem hessischen Fußball-Bundesligisten im Heimspiel am Donnerstagabend (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) wegen muskulärer Probleme, Silva kann wegen Achillessehnenbeschwerden nicht mitwirken. Trainer Adi Hütter setzt daher in Daichi Kamada und Mijat Gacinovic auf zwei offensivstarke Mittelfeldspieler hinter dem einzigen Angreifer Gonçalo Paciência.