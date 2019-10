Frankfurt am Main

Frau wegen Gewalt gegen Busfahrer vor Gericht

25.10.2019, 02:27 Uhr | dpa

Vor dem Amtsgericht Frankfurt beginnt heute der Prozess gegen eine Frau, die einen Busfahrer angegriffen haben soll. Die Anklage legt der 53-Jährigen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Last. Zunächst habe sie auf den Fahrer eingeprügelt, danach mit dem Kleingeld aus seiner Kasse geworfen. Schließlich soll sie ihm auch noch die Brille vom Gesicht gerissen und aus dem Fenster des Linienbusses geworfen haben. Einen Strafbefehl über 1200 Euro (120 Tagessätze) akzeptierte sie nicht. Das Gericht will den Fall an einem Verhandlungstag erledigen. (AZ 3639 Js 234532/18)