Frankfurt am Main

Hauptbahnhof-Sperrung ohne Probleme beendet

26.10.2019, 10:57 Uhr | dpa

Die Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs wegen Software-Updates in elektronischen Stellwerken hat nach Angaben der Deutschen Bahn reibungslos funktioniert. Um 9.30 Uhr seien am Samstag die Arbeiten wie geplant beendet worden und der erste Zug und die erste S-Bahn wieder in den Hauptbahnhof eingefahren, sagte ein Bahn-Sprecher am Morgen. Lediglich auf der Strecke zum Flughafen verkehrten wie geplant noch bis 14.30 Uhr Busse als Ersatz für die S-Bahnen.

Zu Beeinträchtigungen sei es während der Sperrung aller Bahnstrecken zum Hauptbahnhof in der Nacht zu Samstag nicht gekommen, sagte der Sprecher. "Das war alles in die Fahrpläne eingearbeitet und vorher angekündigt." Mit Lotsen, Ersatzverkehr und Handzetteln hatte die Bahn Reisende im Vorfeld zusätzlich auf die Sperrung aufmerksam gemacht. Zugfahrten von und zum Hauptbahnhof fielen aus. Stattdessen verkehrten viele Bahnen nur bis zu Haltestellen am Rand des Stadtgebiets, einige Fernverkehrszüge umfuhren Frankfurt ohne Ersatzhalt.

Der Frankfurter Hauptbahnhof ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Im Schnitt fahren ihn pro Tag mehr als 1800 Nah- und Fernverkehrszüge an, bis zu 500 000 Besucher und Reisende halten sich nach Bahn-Angaben täglich im Hauptbahnhof auf. Von der Metropole am Main aus verkehren zahlreiche Züge in andere deutsche Städte sowie ins europäische Ausland - etwa nach Paris, Wien, Brüssel, Basel und Amsterdam.