Verkehrsbehinderungen wegen Frankfurt Marathon befürchtet

27.10.2019, 02:11 Uhr | dpa

Teilnehmer des Frankfurt-Marathons in Aktion. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wegen des Frankfurt Marathons müssen sich Autofahrer und Reisende heute auf Verkehrsbehinderungen in der Mainmetropole einstellen. Für das Großereignis werden in der Innenstadt zeitweise zahlreiche Straßen gesperrt, wie die Polizei vorab mitteilte. Zum Start am Messeturm erwarten die Veranstalter mehr als 25 000 Läufer und entlang der Laufstrecke Hunderttausende Zuschauer.

Im Nahverkehr gelten aufgrund der Streckensperrungen zum Teil andere Fahrpläne, zahlreiche Busse und Straßenbahnen fallen aus. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) empfiehlt Fahrgästen daher, sich vorab im Internet über Verbindungen zu informieren. Zusätzlich setzt der RMV auf vielen Linien ab dem Sonntagmorgen mehr U-Bahnen und S-Bahnen ein.

Die Frankfurter Lokalmatadorin Katharina Steinruck peilt die Olympia-Norm von 2:29:30 Stunden an. Die 30-Jährige hatte 2017 unter ihrem Geburtsnamen Heinig an der Leichtathletik-WM teilgenommen. Favoritin aber ist Lonah Salpeter: Die Israelin mit kenianischer Abstammung rannte den 42,195-Kilometer-Klassiker bereits in 2:19:46 Stunden. Bei den Männer haben gleich acht Läufer haben eine Bestzeit von unter 2:08 Stunden vorzuweisen, darunter. Junioren-Weltrekordler Tsegaye Mekonnen aus Äthiopien.