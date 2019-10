Mit Reizgas gesprüht und zugeschlagen

Frankfurter Polizei schnappt U-Bahn-Schläger

28.10.2019, 13:30 Uhr | t-online.de

Eine U-Bahn-Säule in Frankfurt (Main): Ein 25-jähriger Mann hat in der U-Bahn mehrfach Passanten attackiert. (Quelle: STPP/imago images)

Mit Reizgas gesprüht und dann zugeschlagen: Ein 25-jähriger Frankfurter soll mehrmals Passanten in der U-Bahn attackiert haben. Jetzt hat die Polizei ihn erwischt.

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in der Straße "In der Römerstadt" einen gesuchten U-Bahn-Schläger festgenommen. Der 25-jährige Frankfurter soll mehrmals Passanten in der U-Bahn der Linien 6 und 7 attackiert haben, meldet die Polizei. Offenbar willkürlich habe er seine Opfer zunächst mit Reizgas besprüht, dann auf sie eingeschlagen. Die sechs Attacken ereigneten sich vom 8. bis zum 15. Oktober. Der junge Mann konnte immer unerkannt entkommen.

Die Polizei wertete die Aufnahmen der Überwachungskameras aus und konnten den Tatverdächtigen auf diesen erkennen. Polizeiintern wurden Fahndungsbilder des Mannes veröffentlicht.

Polizei fand Tierabwehrspray in der Jackentasche

Ein Polizist, der am Sonntagnachmittag in Frankfurt privat unterwegs war, erkannte den Tatverdächtigen. Er verständigte die zuständigen Kollegen. Die Beamten fanden in der Jackentasche des Mannes ein Tierabwehrspray. Bei einer anschließenden Wohnungskontrolle fanden Polizisten Kleidungsstücke, die der Täter bei den Angriffen trug.

Wie die Polizei weiterhin mitteilt, wurde der 25-Jährige "mangels Haftgründen" wieder auf freien Fuß gesetzt.