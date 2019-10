Problem in der Innenstadt

Frankfurt plant Aktion für weniger ausgespuckte Kaugummis

29.10.2019, 07:43 Uhr | dpa

Eine Frau formt aus einem Kaugummi eine Blase: In Frankfurt sollen alte Kaugummis künftig an Gummi-Wänden entsorgt werden. (Quelle: Rolf Vennenbernd/Archivbild/dpa)

Ausgespuckt und festgetreten lassen sich Kaugummis oft nur schwer entfernen. Damit das künftiger weniger passiert, sollen Frankfurter ihre Kaugummis an Gummi-Wänden entsorgen können.

Die Stadt Frankfurt will heute eine neue Aktion vorstellen, um die Zahl der ausgespuckten Kaugummis auf den Straßen und Bürgersteigen zu reduzieren. Denn diese haben nach Einschätzung der Stabsstelle Sauberes Frankfurt, der Initiative #cleanffm und des stadteigenen Entsorgungsbetriebs FES einen "großen Anteil an der alltäglichen Verschmutzung, insbesondere im Innenstadtbereich".

An fünf Orten in der Stadt sollen daher sogenannte "Gum-Walls" ("Gummi-Wände") aufgestellt werden, an denen Passanten ihre Kaugummis auf witzige Art und Weise entsorgen können.







Denn ausgespuckt und festgetreten lassen sich Kaugummis nur mit großem technischen Aufwand entfernen. Das kostet die Städte und Kommunen in Hessen nach früheren Angaben jährlich mehrere Millionen Euro.