Frankfurt am Main

Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt in Hessen

29.10.2019, 11:57 Uhr | dpa

Auf dem hessischen Arbeitsmarkt ist die Nachfrage nach Fachkräften im Oktober gesunken. Stellenstreichungen und Insolvenzen sorgten in einzelnen Regionen für Abschwächungen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Frankfurt berichtete. Der entsprechende Index sank im Oktober im Vergleich zum Vormonat und lag auch unter dem Niveau der vergangenen beiden Jahre.

Es gebe aber nach wie vor keinen flächendeckenden Einbruch, versicherte der Chef der Regionaldirektion, Frank Martin. In vielen Branchen wie Pflege und Gesundheit könnten vakante Stellen unverändert nur schwer oder erst längerfristig besetzt werden.

Immer noch haben die Agenturen nach eigenen Angaben rund 56 100 offene Stellen registriert. Das sind 2750 Stellen weniger als noch vor einem Jahr. Gesucht wird vor allem in der Lagerwirtschaft, im Verkauf, im Objekt- und Personenschutz sowie in der Altenpflege.

Im September hatte sich der Arbeitsmarkt noch sehr robust gezeigt. Zusammen waren 146 750 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. Das entsprach einer Quote von 4,3 Prozent und markierte den besten September seit 1992.