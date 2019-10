Frankfurt am Main

Arbeitsagentur nennt Arbeitslosenzahl für Oktober

30.10.2019, 03:46 Uhr | dpa

Mit leicht negativen Vorzeichen ist der hessische Arbeitsmarkt in den Monat Oktober gegangen. Die aktuelle Arbeitslosenzahl will die Regionaldirektion der Arbeitsagentur heute in Frankfurt bekanntgeben.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat jüngsten Untersuchungen zufolge nachgelassen. Es gebe aber nach wie vor keinen flächendeckenden Einbruch, versicherte der Chef der Regionaldirektion, Frank Martin. In vielen Branchen wie Pflege und Gesundheit könnten vakante Stellen unverändert nur schwer besetzt werden.

Im besten September seit 1992 hatten die Agenturen 146 750 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 4,3 Prozent.