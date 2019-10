Frankfurt am Main

Arbeitslosenzahl in Hessen stagniert

30.10.2019, 10:13 Uhr | dpa

In Hessen sinkt die Zahl der Arbeitslosen kaum noch. Nach Einschätzung der Arbeitsagentur deutet die Stagnation im Oktober auf eine schwächere konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten hin. "Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist gestiegen und die Chance, schnell wieder in Arbeit zukommen, sinkt", erläuterte der Leiter der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin, am Mittwoch die Arbeitsmarktzahlen für Oktober. Mit 146 519 Männer und Frauen lag die Arbeitslosenzahl nur noch um 602 Köpfe unter dem Wert des Vorjahresmonats. Die Arbeitslosenquote sank in der Jahresfrist um 0,1 Punkte auf 4,3 Prozent.