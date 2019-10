Frankfurt am Main

Warnstreik der Busfahrer: Ausfälle im Nahverkehr

01.11.2019, 01:18 Uhr | dpa

Fahrgäste müssen sich heute in ganz Hessen auf Behinderungen und Ausfälle im Nahverkehr mit Bussen einstellen. Grund ist ein Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi, der rund 4400 Fahrer privater Busunternehmen betrifft. Wie die Gewerkschaft mitteilte, ist praktisch ganz Hessen von Kassel über Korbach, Gießen, Fulda und Hanau bis hin zu Offenbach, Frankfurt und Darmstadt von dem ganztägigen Warnstreik betroffen.

Auch in kleineren Orten wie Bad Vilbel, Melsungen, Korbach, Gudenberg, Gelnhausen oder Erlensee kann es demnach zu Arbeitsniederlegungen kommen. Der Ausstand startet mit Beginn der Frühschicht um 2.30 Uhr und geht erst mit dem Ende der Spätschicht in der Nacht zum Samstag zu Ende.

Mit dem Warnstreik will Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen mit dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Diese hatten in der vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft aber zurückwies.