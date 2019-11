Frankfurt am Main

Ein Jahr Nachtverkehr am Wochenende: Frankfurt zieht Bilanz

01.11.2019, 03:20 Uhr | dpa

Vor knapp einem Jahr hat die Verkehrsgesellschaft traffiQ den Nachtverkehr in Frankfurt am Wochenende deutlich ausgeweitet. Wie das Angebot von den Fahrgästen bislang angenommen wurde, wollen heute Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) und traffiQ-Geschäftsführer Tom Reinhold berichten.

Seit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember fahren in Hessens größter Stadt die U-Bahn-Linien U4, 5, 7 und 8, die Straßenbahn-Linien 11, 12, 16 und 18 sowie acht Bus-Linien am Wochenende nachts alle halbe Stunde. Sieben weitere Bus-Linien verkehren im Stundentakt. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hatte sein Angebot bereits ein Jahr zuvor ausgeweitet: Seit Dezember 2017 fahren die S-Bahn-Linien S1 bis S5 sowie die S8 an den Wochenenden und vor Feiertagen nachts stündlich.