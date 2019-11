Frankfurt am Main

Deutsche Bank erweitert Vorstand und holt Sporthilfe-Chef

01.11.2019, 11:31 Uhr | dpa

Die Deutsche Bank bündelt die Aufgaben rund um den Konzernumbau in einem neuen Vorstandsressort und holt sich zudem einen neuen Personalchef von der Deutschen Sporthilfe. Der bisherige Chef der Vermögensverwaltung, Fabrizio Campelli, übernimmt im Vorstand des Dax-Konzerns mit sofortiger Wirkung das neue Ressort "Transformation und Personal", wie die Deutsche Bank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Neuer Personalchef wird ab dem 1. März 2020 der derzeitige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe, Michael Ilgner. Ilgner fängt zunächst als Generalbevollmächtigter bei Deutschlands größtem Geldhaus an. Die Bank erhofft sich von ihm Impulse in Sachen Talentförderung und Personalentwicklung.