Frankfurt am Main

Rauschgift statt Kleidung: Zoll findet in Paket Marihuana

01.11.2019, 13:56 Uhr | dpa

Der Zoll hat in Frankfurt in einem Paket aus den Vereinigten Staaten ein Kilogramm Marihuana gefunden und im Laufe der anschließenden Ermittlungen eine Frau und drei Männer festgenommen. Das Paket, in dem sich laut Deklarierung Kleidung befinden sollte, sei am 17. Oktober kontrolliert worden, teilten die Beamten am Freitag mit. Statt Kleidung fanden die Beamten dann aber das Rauschgift. Bei einer fingierten Übergabe wurde zunächst die 59-jährige Empfängerin des Pakets festgenommen. Ihrer Aussage zufolge hatte sie die Postsendung für einen 34-jährigen Mann in Empfang genommen, den sie vor kurzem kennengelernt hatte. Diesen und zwei weitere, ebenfalls involvierte Männer nahmen die Beamten nach entsprechenden Ermittlungen vorläufig fest.