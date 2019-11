Frankfurt am Main

Kinder und Jugendliche: Bald kostenlos in Museen und Zoo

01.11.2019, 15:32 Uhr | dpa

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollen ab dem kommenden Jahr in Frankfurt auch die nicht-städtischen Museen und den Zoo kostenlos besuchen können. Der Magistrat verabschiedete am Freitag ein entsprechendes Konzept zum Kultur- und Freizeitticket, wie eine Sprecherin des Kulturdezernats in Frankfurt mitteilte. Zu den nicht-städtischen Museen gehören unter anderem das Senckenberg-Museum, die Schirn-Kunsthalle und das Städel. Der Beschluss müsse nur noch durch die Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden. Das sei sehr wahrscheinlich, sagte die Sprecherin.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bezeichnete das Angebot als "großen Schritt für die kulturelle Bildung und Teilhabe der Kinder und Jugendlichen". Ab 2020 soll das Ticket online oder vor Ort in den Sozialrathäusern beantragt werden können. In den städtischen Museen wie dem Deutschen Architekturmuseum ist der Eintritt für junge Besucher bereits seit 2017 frei.