Frankfurt am Main

Stadtrat will sachliche Debatte zu neuen Stadtteil

01.11.2019, 17:11 Uhr | dpa

In der Diskussion um den geplanten neuen Stadtteil im Nordwesten Frankfurts hat Planungsdezernent Mike Josef (SPD) zu mehr Sachlichkeit aufgerufen. "Die Debatte ist zuletzt sehr emotional geführt worden", sagte Josef am Freitag. Es gelte aber, auf die Fakten zu schauen. Diese liegen demnach nun mithilfe von Gutachten vor. Die Untersuchungsergebnisse etwa zum Klima und zu Verkehrsströmen sollen bei einer Informationsveranstaltung am 28. November im Planungsdezernat der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Nach Angaben der Stadt zeigen die Gutachten keine "unüberwindlichen Hürden" für den neuen Stadtteil. Dieser soll sich auf beiden Seiten der Autobahn 5 erstrecken, bis zu 12 000 Wohnungen könnten den Plänen zufolge entstehen. Doch das Areal wird bisher vor allem landwirtschaftlich genutzt, zudem gilt es als wichtige Frischluftschneise. Im September hatten sich aus Protest rund 3000 Menschen zu einer kilometerlangen Menschenkette zusammengeschlossen.

Frankfurt kann das Vorhaben nicht allein beschließen. Deshalb soll es weitere Gespräche mit den Nachbarkommunen geben. "Wir wünschen uns, dass die Kommunen sagen, wie sie sich die Quartiersentwicklung vorstellen", sagte Josef. Städte- und Landschaftsplaner sollen nun Entwürfe für die neuen Quartiere entwickeln. Dazu will die Stadt sechs Teams beauftragen, die bis November 2020 Ergebnisse vorlegen sollen.