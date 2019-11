Frankfurt am Main

Warnstreik bei Lufthansa trifft voraussichtlich auch Tegel

04.11.2019, 18:05 Uhr | dpa

Der angekündigte Flugbegleiterstreik bei der Lufthansa an diesem Donnerstag und Freitag trifft voraussichtlich auch den Berliner Flughafen Tegel. "Es sind alle LH-Flüge betroffen, die in dieser Zeit in und aus Deutschland starten", teilte die Gewerkschaft Ufo (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) mit. Wieviele Flüge tatsächlich ausfallen werden, konnte das Unternehmen am Montag noch nicht sagen. Es bereitet einen Sonderflugplan vor.

Der Lufthansa-Konzern fliegt mit seiner Kernmarke von Tegel lediglich nach Frankfurt und München, in Schönefeld ist sie nicht präsent. Allein für Donnerstag stehen 38 LH-Flüge auf dem Tegeler Flugplan. Das Unternehmen will den Streik noch mit juristischen Mitteln stoppen.

Ufo-Vize Daniel Flohr kündigte für die kommenden Tage weitere Streikaufrufe bei anderen Flugbetrieben des Konzerns an. "Wie schon bei den letzten Warnstreiks wird der gesamte Konzern von dieser erneuten Arbeitskampfwelle betroffen sein. Wir weisen sowohl unsere Kollegen als auch die Kunden darauf hin, dass jederzeit weitere Ankündigungen möglich sind", erklärte er laut einer Mitteilung.

Grundsätzlich möglich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Das sind Eurowings Deutschland, Germanwings, Lufthansa Cityline sowie SunExpress. Für alle fünf Flugbetriebe mit zusammen mehr als 25 000 Flugbegleitern hat die Ufo jeweils separate Tarifforderungen aufgestellt und sich in Urabstimmungen die Zustimmung der Mitglieder zu Streiks geholt.