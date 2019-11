Frankfurt am Main

Wiesbadens Aigner: Einspruch gegen Drei-Spiele-Sperre

07.11.2019, 16:05 Uhr | dpa

Die Drei-Spiele-Sperre für Fußball-Profi Stefan Aigner vom Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden kommt auf den Prüfstand. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wird am kommenden Montag (14.00 Uhr) mündlich über das Strafmaß verhandeln, nachdem der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler fristgerecht Einspruch gegen das am Mittwoch verhängte Urteil eingelegt hat. Geleitet wird die Sitzung in der DFB-Zentrale von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts. Aigner war in der Partie gegen den Hamburger SV (1:1) am vergangenen Sonntag wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden.