Streik der Flugbegleiter

Mehr als 400 Lufthansa-Flüge fallen am Freitag in Frankfurt aus

08.11.2019, 07:34 Uhr | dpa

Zahlreiche Flüge der Lufthansa werden auf einer Anzeigetafel als gestrichen ausgewiesen: Am Freitag fallen zahlreiche Flüge in Frankfurt aus. (Quelle: Matthias Balk/dpa)

Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter geht am Freitag weiter. In Frankfurt sind mehr als 400 Flüge gestrichen worden. Auch am Samstag ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Am zweiten Tag des Flugbegleiterstreiks bei Lufthansa gibt es am Flughafen Frankfurt wieder zahlreiche Ausfälle. Am frühen Morgen seien 414 von 1.362 Flügen annulliert worden, sagte ein Sprecher des Flughafens in Frankfurt am Freitag. Zunächst blieb es in den Terminals ruhig.

Nach dem Sonderflugplan der Lufthansa sollen am Freitag weltweit rund 600 Flüge ausfallen. Auch nach Streikende werden für Samstag zunächst noch einige Absagen erwartet, weil Maschinen und Crews nicht an den richtigen Einsatzorten sind. Am Donnerstag waren nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers 800 Flüge gestrichen worden. Insgesamt rechnete Lufthansa mit 180.000 betroffenen Passagieren während des 48-stündigen Ausstands.

Ufo fordert im laufenden Tarifkonflikt für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Für vier weitere Flugbetriebe des Konzerns wurden jeweils separate Forderungen aufgestellt und Urabstimmungen abgehalten.







Lufthansa hatte bereits eine Lohnerhöhung um 2,0 Prozent freiwillig umgesetzt. In dem gesamten Konflikt geht es aber hauptsächlich um die Frage, ob Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.