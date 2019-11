Frankfurt am Main

Bundespolizei verstärkt Kontrollen am Frankfurter Flughafen

08.11.2019, 13:42 Uhr | dpa

Auch am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei ihre Kontrollen verstärkt. Es gehe um Personen mit Wiedereinreisesperre, sagte der Sprecher der zuständigen Direktion, Reza Ahmari, am Freitag. Dies sei etwa der Fall, wenn Menschen schon einmal abgeschoben worden seien. Die Bundespolizei postiere sich an den Ausgängen der infrage kommenden Flüge und kontrolliere dort stichprobenartig die Ausweise. Dies geschehe bereits seit vier Wochen, seitdem seien Passagiere von mehr als 1000 Flügen kontrolliert worden. Künftig soll dafür noch mehr Personal eingesetzt werden.

Die Kontrollen werden bundesweit verstärkt, wie das Bundespolizeipräsidium am Donnerstagabend in Potsdam mitgeteilt hatte. Mit Wiedereinreisesperre belegte Personen sollen demnach künftig an allen deutschen Binnengrenzen zurückgewiesen werden. Dies gelte ungeachtet eines etwaigen neuen Schutzersuchens. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte auf die illegale Wiedereinreise eines erst kürzlich abgeschobenen Clan-Mitglieds reagiert und schärfere Grenzkontrollen angekündigt.