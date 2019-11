Frankfurt am Main

Eintracht-Präsident erfuhr 1989 verspätet vom Mauerfall

09.11.2019, 20:16 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat vor 30 Jahren zunächst nichts vom historischen Mauerfall mitbekommen. "Ich habe am Tag des Mauerfalls in Hawaii geheiratet und es erst am nächsten Tag über das amerikanische Fernsehen erfahren", erzählte Fischer am Samstag beim SportpresseBall in Frankfurt. "Im Nachhinein ist es so, dass der Mauerfall für mich wichtiger war." Der 63-Jährige ist geschieden und lebt seit vielen Jahren mit einer neuen Lebenspartnerin zusammen.