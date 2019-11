Frankfurt am Main

Deutsche U21 kassiert erste Niederlage in EM-Qualifikation

17.11.2019, 17:55 Uhr | dpa

Deutschlands U21-Fußballer haben in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 zum Jahresabschluss eine erste Enttäuschung hinnehmen müssen. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz unterlag am Sonntag in Freiburg Belgien mit 2:3 (1:2). Es war die erste Heim-Niederlage einer deutschen U21 in der EM-Qualifikation seit September 2009. Freiburgs Nico Schlotterbeck erzielte vor 16 504 Zuschauern den zwischenzeitlichen Ausgleich für (38. Minute), Debütant Ragnar Ache kurz vor Schluss das 2:3 (81.).

Für die Gäste trafen Kapitän Zinho Vanheusden (26.), der zudem einen Foulelfmeter verschoss (33.), und Lois Openda (43./70.). Belgien übernimmt mit nun sieben Zählern die Tabellenführung in der Gruppe 9. Die DFB-Auswahl liegt mit sechs Zählern und einem Spiel weniger auf dem zweiten Platz. Die nächsten Spiele bestreitet die U21 im März mit einem Test gegen Österreich und in der EM-Quali gegen Wales.