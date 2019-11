Frankfurt am Main

Verdacht auf Betrug: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AWO

20.11.2019, 11:37 Uhr | dpa

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Verantwortliche der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Mainmetropole aufgenommen. "Gegen den Kreisverband besteht der Verdacht des Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt", sagte am Mittwoch Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es gehe um Millionenbeträge, die der Verband für den Betrieb zweier Flüchtlingsunterkünfte in Frankfurt erhalten haben soll. Namen wurden nicht genannt. Zuvor hatte die "hessenschau" berichtet.

"Es gab eine anonyme Anzeige, die Grundlage der jetzigen Ermittlungen ist", sagte ein Sprecher der Frankfurter AWO der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Den Vorwurf, dass wir Geld veruntreut haben sollen, weisen wir zurück." Der Verband wollte eine Stellungnahme zu den Vorgängen veröffentlichen - in welcher Form, blieb zunächst unklar.