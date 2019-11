Frankfurt am Main

Mann nach Streit übel zugerichtet: Zwei Männer vor Gericht

22.11.2019, 02:25 Uhr | dpa

Das Landgericht und Amtsgericht in Frankfurt am Main.

Wegen einer Attacke vor einem Lokal stehen von heute (09.15 Uhr) an zwei 19 und 22 Jahre alte Männer vor dem Landgericht Frankfurt. Sie sollen einen Mann nach einem Streit mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf und Oberkörper übel zugerichtet haben. Die Anklage legt ihnen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last. (Aktenzeichen 4690 Js 220104/19)

Der Anklage zufolge hatte zunächst das stark betrunkene spätere Opfer die beiden Männer vor einem Lokal in Frankfurt-Höchst angepöbelt und mit einem Aschenbecher beworfen. Die Angeklagten sollen ihn danach allerdings zu Boden gebracht und schwer gegen den Kopf getreten haben. Der 37-Jährige musste im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt werden und blieb fast sechs Wochen lang in der Klinik. Die Jugendstrafkammer hat zunächst sechs Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt.