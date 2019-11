Frankfurt am Main

Arbeitgeber: Busfahrerstreiks "schnellstmöglich beenden"

25.11.2019, 09:12 Uhr | dpa

Pendler können auf ein Ende der Busfahrerstreiks in Hessen hoffen. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) zeigte sich in dem zähen Tarifkonflikt kompromissbereit. Man habe Verdi einen neuen Vorschlag unterbreitet, um die Streiks "schnellstmöglich zu beenden", sagte Geschäftsführer Volker Tuchan am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Details nannte er nicht.

Seit vergangenem Dienstag streiken die Fahrer privater Busunternehmen für kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. In mehreren Landkreisen und großen Städten wie Frankfurt, Darmstadt, Hanau und Fulda fielen viele Busverbindungen aus. Zahlreiche Pendler und Schulkinder waren betroffen. Verdi hatte am Wochenende angekündigt, über den Vorschlag des LHO zu beraten. Die Gewerkschaft will am Nachmittag verkünden, ob sie weiter streikt.

Verdi fordert für die rund 4400 betroffenen Busfahrer unter anderem die Erhöhung des Grundgehalts von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer hatte sein erstes Angebot einmal aufgestockt, was Verdi aber nicht genügte.