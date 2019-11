Frankfurt am Main

Frau vermisst, Ehemann unter Verdacht: Blutspuren in Wohnung

Die Frau ist verschwunden, ihr Mann sitzt in Untersuchungshaft - nun sind neue Details zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Frankfurt bekannt geworden. Der Ehemann habe widersprüchliche Angaben gemacht, in der gemeinsamen Wohnung seien Blutspuren gefunden worden, sagte Staatsanwältin Nadja Niesen der "Bild"-Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Das sei der Grund für seine Festnahme gewesen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Die 43-Jährige ist seit Oktober verschwunden. Eine Hundertschaft der Polizei durchkämmte ein mit Bäumen und Sträuchern bewachsenes Gelände im Frankfurter Stadtteil Nied, wo das Paar wohnte - ohne Erfolg. Mitte November nahm die Polizei den 37 Jahre alten Ehemann fest. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, teilten die Ermittler damals mit. Den Ermittlungen zufolge wollte sich der 37-Jährige wegen einer neuen Beziehung von seiner Frau trennen.