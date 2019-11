Frankfurt am Main

Über zwei Millionen Euro Förderung für elektrische Müllautos

28.11.2019, 17:32 Uhr | dpa

Wenige Tage vor Beginn der Revisionsverhandlung am Verwaltungsgericht Kassel über ein mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt gibt es Geld für Elektro-Fahrzeuge: Der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) sind 2,35 Millionen Euro für den Kauf von fünf vollelektrischen Müllfahrzeugen bewilligt worden. Es handele sich um die mit Abstand höchste Einzelförderung in der Geschichte der FES, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Betrag entspreche 90 Prozent der erwarteten Mehrkosten beim Kauf der Fahrzeuge und sei die maximale Förderquote. Der Förderbescheid des Bundesverkehrsministeriums wird am kommenden Montag in Frankfurt übergeben. Der Fuhrpark der FES besteht aus rund 750 Fahrzeugen.