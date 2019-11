Frankfurt am Main

Weniger Nachfrage nach Arbeitskräften als vor einem Jahr

29.11.2019, 01:25 Uhr | dpa

Über den stagnierenden Arbeitsmarkt in Hessen berichtet heute die Bundesagentur für Arbeit. Im November sei die Nachfrage nach Arbeitskräften im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken, aber weiterhin auf niedrigerem Niveau stabil, hatte die Regionaldirektion bereits am Donnerstag mitgeteilt. Demnach ist die Zahl der offenen Stellen binnen Jahresfrist um 4,6 Prozent auf etwa 55 000 gesunken. Dem standen im Oktober in Hessen 146 519 arbeitslose Männer und Frauen gegenüber. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent.