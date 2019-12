Frankfurt am Main

Prozess gegen mutmaßlichen IS-Kämpfer beginnt

03.12.2019, 03:35 Uhr | dpa

Als mutmaßliches IS-Mitglied muss sich von heute an ein Deutsch-Marokkaner vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in einem Strafprozess stellen. Die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft legt dem 26-Jährigen zur Last, im Juli 2013 gemeinsam mit fünf Gesinnungsgenossen in einem Reisebus nach Syrien gefahren zu sein und sich in Aleppo mit einem Registrierungsbogen zur Teilnahme am bewaffneten Kampf der Terrororganisation gemeldet zu haben. Sein Syrien-Aufenthalt endete schließlich im November 2013.

Der Staatsschutzsenat hat zunächst vier Verhandlungstage bis zum 18. Dezember terminiert.