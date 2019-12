Fußballfans kriegen nichts mit

Unbekannter überfällt Kneipe während Eintracht-Übertragung

03.12.2019, 08:35 Uhr | t-online.de

FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Während das Spiel lief, wurde in Kriftel eine Kneipe überfallen. Doch die Fußballfans bekamen gar nichts davon mit. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Während das Derby Eintracht Frankfurt gegen Mainz lief, hat ein Unbekannter eine Gaststätte überfallen. Doch die Fußballfans bekamen von all dem gar nichts mit.

In Kriftel in der Nähe von Frankfurt am Main hat ein bewaffneter Räuber die Gaststätte "Lindentreff" überfallen. Gegen 22 Uhr betrat der Maskierte die Gaststätte und bedrohte die hinterm Tresen stehende Wirtin mit einer Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe des Kasseninhalts.

Obwohl sich mehrere Gäste wegen der Übertragung des Eintracht-Spiels befanden, konnte keiner von ihnen eingreifen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Offenbar waren die Fußballfans zu beschäftigt damit, das Spiel zu verfolgen.

Mit der gefüllten Geldbörse flüchtete der Maskierte schließlich nach draußen, wo bereits sein Komplize auf einem Motorroller wartete. Beide Täter konnten in unbekannte Richtung entkommen.







Im Laufe der Fahndung wurden laut Polizei mehrere Streifen und ein Hubschrauber eingesetzt. Die Täter wurden beschrieben als männlich, Mitte bis Ende 20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet.