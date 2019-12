Frankfurt am Main

Festgenommene IS-Rückkehrerin Teil von "Schwesternnetzwerks"

04.12.2019, 10:32 Uhr | dpa

Aus der Türkei abgeschobene Personen werden am Flughafen Tegel von der Polizei in Empfang genommen. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Die aus der Türkei abgeschobene mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) soll Teil eines "Schwesternnetzwerks" gewesen sein. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Celle am Mittwoch mit. Die Frau war am Dienstagabend auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Die 30 Jahre alte Deutsch-Syrerin soll 2014 aus Niedersachsen nach Syrien gereist sein. Von dort soll sie die Ausreise mehrerer Frauen aus Deutschland in das IS-Gebiet organisiert und dort die Heirat mit IS-Kämpfern vermittelt haben. Die Frau soll im Laufe des Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts Celle vorgeführt werden, der entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft kommt.