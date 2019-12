Frankfurt am Main

Deka baut Vorstand um und holt neue Risikochefin von der UBS

05.12.2019, 16:26 Uhr | dpa

Die Dekabank baut ihren Vorstand um und holt sich eine neue Risikochefin von der Großbank UBS. Birgit Dietl-Benzin (45), derzeit Chief Risk Officer im Vorstand der UBS Europe SE, werde voraussichtlich Mitte 2020 zur Deka wechseln, teilte das zu 100 Prozent den Sparkassen gehörende Institut am Donnerstag in Frankfurt mit. Dietl-Benzin wird im Vorstand des Wertpapierhauses die Aufgaben von Manuela Better (59) übernehmen.

Better, ehemals Chefin des in der Finanzkrise verstaatlichten Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate (HRE), hatte den Verwaltungsrat der Deka im Juli 2019 wissen lassen, dass sie ihren bis Ende Mai 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Die gebürtige Münchnerin war als Risikovorstand der Deka auch zuständig für Recht und Compliance, also Fragen guter Unternehmensführung.

Die Weichen für einen Wechsel an der Führungsspitze bei der Deka sind bereits gestellt: Vorstandschef Michael Rüdiger, der das Institut seit November 2012 führt, wird den Chefposten zum Jahreswechsel 2019/2020 an seinen Stellvertreter Georg Stocker übergeben.

Im neuen Zuschnitt der Vorstandsressorts wird bei Stocker die Verantwortung für den Vertrieb bei Privatkunden und institutionellen Kunden zusammengelegt. Neuer Vertriebschef wird als Generalbevollmächtigter Torsten Knapmeyer. Im Finanzressort gibt es zum 1. Mai 2020 einen Wechsel von Matthias Danne auf Daniel Kapffer. Die Themen Wertpapiere und Immobilien werden bei Danne gebündelt.