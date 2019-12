Frankfurt am Main

Darmstädter Palsson für zwei Zweitliga-Spiele gesperrt

10.12.2019, 17:28 Uhr | dpa

Der isländische Mittelfeldspieler Victor Palsson vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 ist wegen rohen Spiels vom DFB-Sportgericht für zwei Pflichtspiele gesperrt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wurde er zusätzlich mit einer Geldbuße von 2000 Euro bestraft. Palsson war in der 76. Minute des Zweitligaspiels beim SV Wehen Wiesbaden am 8. Dezember von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg) des Feldes verwiesen worden.