New-York-Flug abgebrochen

Lufthansa-Maschine muss umkehren

10.12.2019, 22:52 Uhr | dpa

Das Flugzeug sollte rund 200 Passagiere von Frankfurt nach New York fliegen. Doch die Reise der Lufthansa-Maschine endete vorerst auf dem Flughafen Köln-Bonn. Der Pilot kehrte wegen eines Technik-Problems um.

Eine mit 202 Passagieren besetzte Lufthansa-Maschine ist auf ihrem Weg von Frankfurt nach New York wegen eines Hydraulikproblems am Fahrwerk vorsorglich umgekehrt. Die Maschine des Typs A340 sei am frühen Dienstagmorgen sicher am Flughafen Köln/Bonn gelandet, sagte eine Lufthansa-Sprecherin.



Pilot stellte technisches Problem fest

Nach ihren Worten hatte sich der Pilot nach vier Flugstunden vorsorglich zu der Umkehr entschieden, nachdem das technische Problem festgestellt worden war. Eine Luftnotlage habe nicht vorgelegen.

"Das Fahrwerk konnte vor der Landung ausgefahren werden", sagte die Sprecherin, die Landung am Flughafen Köln/Bonn sei problemlos verlaufen.



Dorthin habe der Pilot die Maschine wegen des Nachtflugverbots in Frankfurt gesteuert. "Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Passagiere", sagte die Sprecherin, alle Fluggäste hätten die Maschine normal verlassen können.







Nach der Landung seien sie wieder nach Frankfurt gebracht, betreut und zunächst untergebracht worden. Ihre Flüge wurden nach Angaben der Sprecherin umgebucht, am Dienstag hätten sie ihre Reise erneut antreten können.