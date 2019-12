Frankfurt am Main

Eintracht will Bundesliga-Negativserie gegen Köln beenden

18.12.2019, 02:13 Uhr | dpa

Nach fünf Bundesligaspielen ohne Sieg hintereinander will Eintracht Frankfurt heute (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln in die Erfolgsspur zurückkehren. Allerdings müssen die Hessen auf Torwart Frederik Rönnow verzichten, der sich ebenso wie Lucas Torró in der Partie bei Schalke 04 verletzt hat. Beide fallen lange aus. Für den Dänen Rönnow wird Felix Wiedwald zwischen den Pfosten stehen. Nach einer Sperre von zwei Spielen kehrt Dominik Kohr wieder zurück. Auch der vom Schalker Torwart Alexander Nübel böse gefoulte Mihat Gacinovic soll im Kader stehen.