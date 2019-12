Frankfurt am Main

Arbeitsgerichte untersagen Verdi-Streik in Lufthansa-Küchen

18.12.2019, 22:58 Uhr | dpa

Die Arbeitsgerichte in Frankfurt und München haben den für Donnerstag angekündigten Verdi-Streik in den Großküchen der Lufthansa mit einer einstweiligen Verfügung untersagt. Das berichtete am Mittwochabend ein Sprecher des Unternehmens. Laut den Entscheidungsgründen besteht bei der Lufthansa-Cateringtochter LSG Sky Chefs eine Friedenspflicht. Die Gewerkschaft und die Gerichte waren zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen. Verdi kann die Entscheidungen theoretisch noch in zweiter Instanz anfechten.

Laut Lufthansa sollte der Streik an diesem Donnerstag ohnehin ohne Auswirkungen auf den Flugplan bleiben. Auf innerdeutschen und europäischen Strecken wollte man ohne Bordverpflegung in die Luft gehen. Auf Fernflügen aus München und Frankfurt sollte es an Bord ein eingeschränktes Angebot aus Verpflegungsboxen geben.

Hintergrund des Arbeitskampfes ist der beschlossene Verkauf des Europageschäfts der Cateringtochter LSG Sky Chefs mit gut 7000 Beschäftigten an den Schweizer Weltmarktführer Gategroup. Verdi verlangt tarifliche Absicherungen für die Mitarbeiter. Unter dem neuen Eigentümer erwartet die Gewerkschaft Sparmaßnahmen und niedrigere Gehälter.