Hintergründe unklar

Virus-Alarm legt IT-System von Frankfurt lahm

19.12.2019, 10:26 Uhr | dpa

Nichts geht mehr: Ein Virus-Alarm hat das IT-System der Stadt Frankfurt lahmgelegt. Davon ist nicht nur die Website der Stadt betroffen, sondern auch zahlreiche Angebote für Bürger.



Das IT-System der Stadt Frankfurt ist vorübergehend inaktiv. Die Technik sei aus Sicherheitsgründen am Mittwoch heruntergefahren worden, sagte IT-Dezernent Jan Schneider von der CDU am Donnerstag.

"Hintergrund ist eine E-Mail mit Schadsoftware, die an einen Mitarbeiter geschickt wurde", erklärte er weiter. Offenbar war die Schadsoftware auf einem Rechner im Bürgeramt Fechenheim entdeckt worden.

Ob es sich um einen gezielten Angriff handelt, sei unklar, so Schneider. Dazu könne und wolle er derzeit nichts sagen. Das System soll jetzt wieder hochgefahren werden. Das könne wegen der Komplexität aber einige Zeit in Anspruch nehmen.



Zahlreiche Angebote betroffen

Zahlreiche Angebote und Serviceleistungen der Stadt sind von dem Ausfall betroffen. "Die technischen Probleme dauern an: Auch am Donnerstag sind die städtischen Online-Angebote vorerst nicht erreichbar und der Publikumsverkehr in allen Ämtern nicht möglich", teilte die Stadt in der Nacht auf Twitter mit.







Bürger können zur Zeit zum Beispiel keine Ausweise beantragen. Fragen werden nicht per E-Mail, sondern telefonisch beantwortet. Und auch die Internetseite "frankfurt.de" ist seit Mittwochnachmittag offline.